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24 апреля 2017
23 апреля 2017
09:00  24 апреля 2017 0

Новая система оценки губернаторов, «Урал» жалуется на судейство, секс на первом свидании обязателен. Будьте в курсе новостей с «URA.RU»

Так выглядит понедельник, когда вы не в курсе новостейФото: скрин матча "Урал" - "Зенит" на Матч ТВ

Начните понедельник с чтения интересных новостей. Мы приготовили для вас краткую подборку самого-самого за выходные и ночь перед первым рабочим днем. Оставьте нам свой адрес электронной почты — и такая подборка будет приходить вам в виде письма. Читайте нам, где вам удобно!

Совет Федерации изменит систему оценки работы губернаторов. Существующая не устраивает сенаторов, потому что она непрозрачна и непонятна простым россиянам.

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) подал протест на судейство в матче с «Зенитом». Если вы вдруг пропустили, это была самая обсуждаемая игра тура благодаря странным действиям судьи. Он удалил с поля троих уральцев и вел себя так, словно подыгрывал «Зениту».

Мечты сбываются. Контракты «Газпрома» на 8 миллиардов рублей выиграла фирма из пяти человек. Ее основали меньше года назад, а учредитель раньше доставлял пенсии в Югре.

На челябинской шахте в выходные произошло обрушение, которое почувствовали даже в соседнем городе. В этот момент под землей работали 166 человек, есть погибшие. Шахта принадлежит олигарху из списка Forbes.

Мир все ближе к ядерному конфликту: в выходные Северная Корея пригрозила ударами Австралии. КНДР становится все более непредсказуемой (в плохом смысле слова), поэтому мы попросили военного аналитика назвать сценарии того, чего следует ожидать. Получилось два варианта — приемлемый и плохой (но более вероятный).

Новость, которая поставит точку в многолетних сомнениях. Секс на первом свидании не только желателен, но и обязателен. Это сказали ученые (кто мы такие, чтобы с ними спорить).

Иван Шумков
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