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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:43  24 апреля 2017 3

США призвали Россию «использовать свое влияние» на ополченцев ДНР и ЛНР

ОБСЕ в аэропорту Донецка. ДНР. Украина
ОБСЕ постоянно мониторят юго-восток УкраиныФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Руководство США призвали Россию оказать содействие в расследовании инцидента с автомобилем ОБСЕ на территории Украины, который вызвал в Штатах шок.

«Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова официального представителя Госдепа Марка Тонера.

В выходные в непризнанной Луганской народной республике на мине подорвался патруль миссии ОБСЕ. В результате инцидента один человек погиб, еще два получили ранения.

Лев Истомин
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