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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:53  24 апреля 2017 1

Женщина-полицейский ушла в стриптизерши из-за напряженного графика

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, стриптиз, деньги в трусах
Новая профессия приносит большой доход и одобрение мужаФото: depositphotos.com © URA.RU

В США женщина-полицейский оставила профессию, чтобы стать стриптизершей, что положительно сказалось на ее отношениях с собственным мужем.

Ханна Хаверс сменила профессию из-за слишком напряженного графика работы в полиции, что отрицательно сказывалось на ее браке. Теперь стриптизерша хорошо зарабатывает, ее работой доволен муж, который тоже работает в полиции.

«У меня много постоянных клиентов, и мне очень нравится моя работа», — признается Хаверс.

35-летняя женщина стала зарабатывать в два раза больше, чем на прошлом месте работы, работая всего 12 ночей в месяц. Муж стриптизерши убежден, что его супруга не делает ничего плохого. В планах пары — открытие собственного клуба экзотических танцев, передает «Рен-ТВ».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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