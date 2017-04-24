{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:07  24 апреля 2017 0

Facebook будет считывать мысли пользователей

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, Facebook, Фейсбук
Facebook намерен создать революционную технологиюФото: Pixabay.com

Facebook разрабатывает прямой интерфейс между мозгом человека и компьютером, чтобы считывать человеческую речь.

Данной разработкой занимается секретное подразделение компании под названием Building 8, которое создали в 2016 году для реализации двухлетнего проекта. Для этого в прошлом году было нанято 60 ученых-исследователей.

Новая технология, по словам разработчиков, позволит пользователям увеличить скорость печати до 100 слов в минуту, что в пять раз быстрее, чем люди набирают на смартфонах сейчас. При этом Facebook не собирается читать случайные мысли людей, так как не имеет на это права. Распознавать новая технология будет только те мысли, которые пользователи обычно говорят громко вслух, пишет газета «Ведомости». «Это система беззвучной речи», — цитирует Financial Times руководителя проекта Реджину Дьюган. Система требует от человека подумать, что он хочет сказать, чтобы эта мысль была считана, поскольку исследователи занимаются расшифровкой сигналов той части мозга, которая ответственна за речь.

По словам создателей, новая технология поможет общаться людям с ограниченными возможностями.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров