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24 апреля 2017
09:19  24 апреля 2017 2

В Совете Федерации назвали три угрозы современности

Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., косачев константин
Косачев назвал источники угроз современностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Совете Федерации назвали три угрозы современности. По мнению руководителя международного комитета Константина Косачева, есть три идеологических фундаментализма, которые подрывают устои современного общества.

На первое место Косачев поставил исламский фундаментализм, далее следуют псевдокоммунистический в лице КНДР и либерально-глобализаторский, который связан с частью западных элит, пишет газета «Известия».

Носители этих трех идеологий, полагает Косачев, имеют возможности причинить вред остальным, а также готовы оправдывать собственные силовые действия, а также обвинять в проблемах других.

Либеральные фундаменталисты в последнее время увидели угрозу модели мира, выстроенной под себя, которая по сути является авторитарной. Теперь сами народы западных стран недовольны правящими элитами. После чего система отреагировала именно по авторитарной схеме, отмечает политик.

Лев Истомин
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