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24 апреля 2017
09:43  24 апреля 2017 1

Лидеры США и Японии договорились сдерживать КНДР

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг японии
Руководство Японии благодарно США за терпениеФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Японии, в ходе которого политики обсудили сложившуюся ситуацию на Корейском получострове.

Глава японского кабмина Синдзо Абэ дал высокую оценку позиции Белого дома в связи с тем, что пока «все варианты действий в отношении Северной Кореи остаются на столе», в том числе и военный, пишет «Федеральное агентство новостей».

Стороны договорились вести тесное взаимодействие по всем вопросам в отношении КНДР, отметив, что напряженность в регионе продолжает расти.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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