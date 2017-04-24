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Главные новости Курганской области
10:04  24 апреля 2017 0

В Кургане ждут резкий подъем воды. В верховьях Тобол близок к критическим отметкам. ФОТО

Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., затапливаемая территория, паводок2017, река тобол, территория в воде
В Звериноголовском вода близка к критическим отметкамФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В минувшие выходные вода в районе Звериноголовского выросла более чем на два метра, ожидается, что вскоре эта волна придет и в Курган. Ситуацию осложнили дожди, которые прошли в регионе.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки вырос на 4 см и составил 486 см. С пятницы подъем составил всего 22 см. В Звериноголовском за последние сутки вода поднялась на 24 см и достигла отметки 806 см. Всего за выходные подъем составил 201 см — уровень интенсивно рос в субботу и воскресенье. Опасные явления в этом месте реки начинаются с уровня 890 см. В соцсетях жители Звериноголовского района размещают фото затопленных дорог.

По опыту прошлых лет, волна паводка из Звериноголовского достигает Кургана примерно за двое суток.

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Пока вода растет медленно Фто с стайта пресс-службы правительства Курганской области

Татьяна Жаткина
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