{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
10:12  24 апреля 2017 0

Деньги не снять: в работе Сбербанка произошел масштабный сбой

Клипарт new. Нижневартовск., сбербанк, банкомат, пластиковые карты, мастеркард
Рабочая система банка дала сбойФото: Александр Елизаров © URA.RU

В работе Сбербанка произошел серьезный сбой, на который жалуются клиенты финансовой организации из разных регионов страны.

Во многих банкоматах люди не могут снять наличные. Также часто у клиентов возникают проблемы с проведением безналичных операций через терминалы, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на интернет-пользователей. Как уточняет телеканал 360, клиенты жаловались, что не обслуживаются карты Visa.

Представители Сбербанка признали наличие проблемы, отметив, что сейчас система работает корректно.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров