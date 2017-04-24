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Главные новости Курганской области
10:31  24 апреля 2017 0

В Кургане задержали участников стихийного митинга из-за гибели ребенка под колесами автобуса. ФОТО

Несанкционированный митинг против коррупции собрал около трех тысяч человек. Челябинск, задержанный, полиция, митинг
Несколько человек были задержаны (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В воскресенье, 23 апреля, около 20:00 на месте гибели семилетнего мальчика в Кургане прошел стихийный митинг. Жители города требовали изменить работу светофора, из-за которого произошло смертельное ДТП. Четыре человека были задержаны.

В акции приняло участие около десятка человек, некоторые из них выходили на дорогу и пытались останавливать автобусы. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. По информации «URA.RU», было задержано четверо нетрезвых молодых человек, троим из них выписан административный штраф, от одной до полутора тысяч рублей.

На место происшествия на перекрестке улиц Пролетарская и Дзержинского неравнодушные курганцы продолжают нести цветы и игрушки. У столба скопилась уже довольно большая куча мягких игрушек.

На место гибели ребенка пришло около десятка человек
Фото из сообщества «Типичный курган»

«Светофорный объект на Дзержинского-Машиностроителей был запланирован на этот год на реконструкцию», — ранее заявил Николай Горелов корреспонденту «URA.RU».

По его словам, в настоящее время готовится проектная документация. Этим занимается городское управление дорожного хозяйства. В пресс-службе администрации Кургана подтвердили эту информацию, сообщив, что реконструкция светофора будет проведена до конца текущего года.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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