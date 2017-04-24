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10:44  24 апреля 2017 0

Против жителя Сургута возбудили дело за покупку PlayStation 4

PlayStation Plus Party. Екатеринбург, игровая приставка, playstation
Российская таможня считает игровые консоли шифровальными средствамиФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Против жителя Сургута возбуждено административное дело за заказ игровой приставки Sony Playstation 4 модели CUH-2016A, которую югорчанин заказал в Германии. Согласно российскому законодательству, игровая система была признана шифровальным средством. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе Ханты-Мансийской таможни.

Таможенники не обнаружили у товара информацию о технических и криптографических характеристиках. Исходя из этого, было принято решение изъять приставку. «Ханты-Мансийская таможня в очередной раз напоминает, что, если товар может реализовать алгоритмы криптографического преобразования информации, он в любом случае считается шифровальным средством, даже если шифрование является неосновной или неиспользуемой функцией продукта», — утверждают таможенники.

Заказчику грозит штраф в размере от 1-2,5 тыс. рублей. В Ханты-Мансийской таможне утверждают, что сургутянин приобрел приставку несмотря на то, что знал о действующих ограничениях.

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Фото: Пресс-служба Ханты-Мансийской таможни

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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