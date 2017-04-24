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24 апреля 2017
10:28  24 апреля 2017 0

ВИЗ-Сталь отправляет детей сотрудников на отдых

Отдых детей пройдет на свежем воздухеФото: пресс-служба компании

В рамках социальной программы по организации летнего отдыха детей работников ВИЗ-Стали более ста ребят отдохнут в российских здравницах и загородных центрах Свердловской области. На эти цели предприятие направило около 3 млн рублей.

Летние каникулы в детском оздоровительном лагере «Каменный цветок», расположенном на берегу озера Таватуй, проведут 82 школьника. Работники ВИЗ-Стали оплачивают только 10% от полной стоимости путевки, остальные расходы несет предприятие, которое направило свыше 1,5 млн рублей на приобретение путевок. Основными критериями при выборе места отдыха стали безопасность, качество медицинского обслуживания, комфортные бытовые условия, качественное питание, а также уровень спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Первый заезд детей металлургов в оздоровительный лагерь состоится 3 июня.

Сотни детей отправятся за город на отдых
Фото: пресс-служба компании

Также этим летом 28 работников завода вместе с детьми от 4 до 15 лет включительно смогут отдохнуть по путевкам «Мать и дитя» в лучших российских здравницах.

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) — ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Мощности завода позволяют выпускать до 180 тысяч тонн трансформаторного проката в год. Свыше 75% продукции ВИЗ-Стали поставляет на экспорт. Доля ВИЗ-Стали в мировом производстве трансформаторной стали превышает 5%.

Лев Истомин
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