10:47 24 апреля 2017 0

Владелец шахты Константин Струков ответит на вопросы следователей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели еще не приступили к подъему тела бригадира шахты «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) в Пласте Сергея Шамина, погибшего в результате обвала породы. Как сообщил «URA.RU» глава Пластовского района Александр Неклюдов, чтобы добраться до тела, необходимо разобрать более десяти метров завалов. Семье погибшего горняка по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского будет оказана необходимая помощь. Сергей Шамин жил в Пласте.

Будет оказана помощь и семье другого погибшего, жителя Южноуральска Александра Бабешко. Его тело достали 23 апреля. В областной больнице, в Челябинске, находится житель Коркино Максим Бритулин — спасатели смогли достать его из-под завалов живым. Как сообщили «URA.RU», горняк 1989 года рождения в результате происшествия получил переломы двух ребер и малой берцовой кости. Самое опасное в его диагнозе — синдром длительного сдавления, который грозит серьезными осложнениями для почек (краш-синдром).

В шахте работают представители Ростехнадзора и СК РФ по региону. В рамках расследования уголовного дела изымаются документы. На шахте ждут председателя совета директоров ЮГК, основного собственника ОАО, депутата Заксобрания региона Константина Струкова. В состав государственной комиссии Ростехнадзора, которая будет устанавливать причины аварии в шахте, должен войти представитель областного правительства. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал тщательно расследовать ЧП. Проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности проводит прокуратура Пласта, областная инспекция по труду.

В 2013 году в СК РФ по Челябинской области в отношении руководства предприятий проводилась проверка по факту сокрытия шести фактов получения травм на производстве. Life пишет¸ что в 2016 году ЮГК скрыла от Ростехнадзора 17 серьезных происшествий.