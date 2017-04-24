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24 апреля 2017
10:49  24 апреля 2017 2

В Латвии паникуют из-за «провокационных» российско-белорусских учений

Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, военные учения, солдаты, армия, сухопутные войска
В Латвии опасаются российских военныхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

СМИ Латвии сеют панику среди населения из-за совместных российско-белорусских учений, которые пройдут на границе с прибалтийской страной с 14 по 20 сентября 2017 года.

В латвийской прессе учения «Запад-2017», которые пройдут в Белоруссии, называют «провокационными» и «вызывающими опасения», пишет RT. Пророссийские активисты страны отмечают, что в Латвии многие СМИ любят смаковать негативное отношение к России.

Учения с участием военных по решению глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко проводятся два раза в год, в них принимают участие до 100 тысяч солдат. Целью грядущих военных мероприятий станет совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, а также отработка мероприятий военного характера.

Лев Истомин
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