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Главные новости Пермского края
11:07  24 апреля 2017 0

Четырехлетнюю девочку подозревают в убийстве в Пермском крае

Паводок 2017 Река Тобол в Кургане., паводок2017, река тобол
Несчастье произошло во время прогулки детей по берегу рекиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Прикамье четырехлетнюю девочку подозревают в убийстве. Предполагается, что она столкнула в реку трехлетнюю подружку. Несчастье произошло в Кунгуре.

В сети обсуждается версия, отличная от официальной
Фото: Соцсеть

Трехлетняя жительница Кунгура пропала во время прогулки в субботу, 22 апреля. В Сети появились объявления об исчезновении ребенка, добровольцы приняли участие в поисках. В результате тело девочки нашли в реке Ирень.

«В отношении родителей девочки возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности», — сообщили «URA.RU» в СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, трехлетняя малышка вместе с четырехлетней соседской девочкой без сопровождения взрослых ушли на прогулку. Дети отправились гулять на берег реки Ирень, где младшая девочка упала в воду. Из-за того, что рядом не было взрослых, помочь оказалось некому, ребенок утонул. Четырехлетняя девочка убежала домой и рассказала о случившемся родителям.

Между тем в Интернете обсуждается иная версия: якобы девочка не сама упала в реку, а ее туда столкнула четырехлетняя подружка. «Писали, что девочка постарше столкнула ее в воду и побежала домой, — пишут пользователи. — Рассказала матери, те уехали из дома».

Александр Лукманов
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