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24 апреля 2017
23 апреля 2017
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21 апреля 2017
11:12  24 апреля 2017 1

Митрополит Кирилл провел выездную литургию в Академическом

Владыке помогали несколько священниковФото: пресс-служба Екатеринбургской Епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 23 апреля совершил Божественную литургию в храме, расположенном в Академическом микрорайоне Екатеринбурга.

В пасхальном мероприятии приняли участие секретарь митрополита Екатеринбургского и Верхотурского иеромонах Кирилл Корытко, настоятель храма Благовещения Божией Матери иерей Даниил Рябинин, старший священник Храма на Крови протоиерей Максим Миняйло, настоятель храма во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого) протоиерей Анатолий Куликов, старший священник Иоанно-Предтеченского собора иерей Павел Кононенко и клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Алексий Русин.

После литургии участники провели крестный ход вокруг храма, после чего Владыка Кирилл обратился к прихожанам со словом поздравления и преподал архипастырское благословение.

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Фото: пресс-служба Екатеринбургской Епархии

Лев Истомин
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