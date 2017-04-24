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24 апреля 2017
11:09  24 апреля 2017 1

Челябинец назначен в руководство прокуратуры Тюменской области

Cовещание глав 40 регионов и руководителей прокуратур субъектов Федерации в полпредстве УрФО при участии Юрия Чайки. Екатеринбург, герб РФ, чайка юрий
Чайка назначил нового зампрокурора Тюменской областиФото: Анна Майорова © URA.RU

Заместителем прокурора Тюменской области назначен челябинец Александр Шорин. Он занял должность, которая была вакантной, сообщили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре Челябинской области добавили, что приказ о назначении Шорина подписал Генпрокурор РФ Юрий Чайка 21 апреля. Силовик пока сдает дела на прежнем месте работы.

Александр Шорин после службы в армии отучился в Свердловском юридическом институте и с 1990 года начал работать стажером по должности старшего следователя. После Шорин стал старшим следователем по особо важным делам, затем старшим помощником прокурора, заместителем прокурора в/ч 9301 ЗАТО Североморск Мурманской области, заместителем прокурора в/ч 9310 (в дальнейшем переименована в прокуратуру ЗАТО Озерск). С 2008 года возглавлял надзорное ведомство челябинской запретки. В августе 2016 года назначен начальником управления по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры Челябинской области.

Сергей Леонов
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