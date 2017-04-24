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24 апреля 2017
11:39  24 апреля 2017 0

Звезда «Реальных пацанов» учит россиян готовить. ВИДЕО

"Мама Коляна" Марина Федункив ведет блог по кулинарииСкрин видео Instagram актрисы Марины Федункив

Пермская актриса Марина Федункив, известная зрителям как мама Коляна из сериала «Реальные пацаны», завела кулинарный блог. В отличие от своей сериальной героини, которая работает в столовой, она предпочитает изысканные блюда.

Блог актрисы в Instagram называется «Дай заправки». Сейчас у него более 19 тысяч подписчиков. Марина Федункив учит их готовить теплый салат с креветками, треску с белым вином, стейк с фасолью и другие блюда -преимущественно европейской кухни.

Карьера пермской актрисы началась с команды «Добрянка», вышедшей в Высшую лигу КВН в 2002 году, но широкую известность она приобрела только в 2010 году — после выхода на экраны сериала «Реальные пацаны». Там Федункив играет роль мамы главного героя — Коляна Наумова.

Анна Белкина
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