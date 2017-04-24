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12:05  24 апреля 2017 0

«Раз есть деньги, то можно все?» Сына ямальского бизнесмена подозревают в осквернении Вечного огня. ФОТО

Вечный огонь Курган, вечный огонь
Сын салехардского бизнесмена прикурил от Вечного огня (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители столицы Ямала возмутились снимками, опубликованными в социальных сетях. На фото мужчина взобрался на «Вечный огонь» на пантеоне Победы за зданием окружного правительства и пытается прикурить от пламени.

Опубликованные фотографии моментально вызвали негодование жителей. Автор сообщения утверждает, что на фотографии запечатлен Амир Алиев — сын салехардского бизнесмена, владельца магазина «Евросмак» Физули Алиева . «Я не могу понять! Почему они оскверняют наш монумент. Это дико. сын владельца магазина оскверняет нашу память. Раз есть деньги, то можно все делать?!» — возмущается автор сообщения

Запись собрала десятки гневных комментариев в соцсети. Жители просят призвать нарушителей к ответственности. Некоторые из комментаторов утверждают, что на фото не сын бизнесмена, он лишь фотографировал и выложил снимки на своей страничке в одной из соцсетей. Но те, кто отрицают вину Алиева, не называют имя молодого человека с фотографий. Получить комментарии Физули Алиева не удалось, в магазине объяснили, что он сейчас находится в отъезде за пределами страны.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД Ямала, инцидент зарегистрирован. По нему проводится проверка. Пока обстоятельства устанавливаются. В случае подтверждения факта виновное лицо будет привлечено к ответственности.

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Фото из группы «В Салехарде» во «ВКонтакте»

Вячеслав Егоров
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