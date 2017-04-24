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24 апреля 2017
11:48  24 апреля 2017 0

СМИ: глава Приморья надел на субботник куртку Louis Vuitton за 500 тысяч рублей. ФОТО

Городской субботник. Челябинск, субботник, мусор в пакетах
Рейтинг политика упал после субботника (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Приморского края Владимир Миклушевский пришел на субботник в куртке, которая, по предположению жителей края, может стоить полмиллиона рублей.

Губернатор 22 апреля на протяжении 10 минут убирал от мусора улицу Бестужева во Владивостоке в куртке Louis Vuitton, в которой активно фотографировался с горожанами. На мероприятие глава региона опоздал на два часа и заехал на него проездом, пишет Росбалт. «Денег, как видно, полно! Правда, не там где должно быть, не в тех карманах, — написал местный блогер Алексей Клёцкин. — Кто-то опять станет ругать, чего это я чужие деньги считаю. Но пост не про деньги. Он про уместность экипировки. Надо бы губернатору комбинезон все-таки купить для фотосессий на субботниках». Некоторые пользователи также обратили внимание на замшевые туфли губернатора, но производителя обуви не разгадали.

До этого, по словам наблюдателей, Миклушевский одевался на публичные мероприятия намного скромнее. Очередной выход в свет в дорогой одежде, пишет издание, может быть связан с арестом главного политического консультанта главы региона Ильи Спокойнова, который до этого отвечал за имидж политика.

Ранее губернатор Приморского края оказался в центре новогоднего скандала после того, как уехал справлять Новый год 30 декабря 2016 года в Дубай, хотя пообещал отпраздновать событие во Владивостоке вместе с семьей. Тогда опрошенные «URA.RU» политологи говорили о том, что скандал может иметь для Миклушевского «самые серьезные последствия».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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