{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
12:18  24 апреля 2017 0

Уральские дальнобойщики готовы направить на Москву колонну из 480 фур. ВИДЕО

Водители большегрузов записали видеообращение к премьеру МедведевуСкриншот: opr.com.ru

Водители большегрузов со Свердловской области готовы выдвинуться на Москву колонной из 480 машин. Такое заявление сделали в воскресенье, 23 апреля, дальнобойщики, бастующие под Екатеринбургом на ЕКАДе (Екатеринбургской кольцевой автодороге). Видео опубликовано на сайте «Объединения Перевозчиков России».

К такому заявлению дальнобойщиков подтолкнули слова российского премьера Дмитрия Медведева о том, что по всей стране бастуют 480 дальнобойщиков, которые не платят налогов и являются «серыми» перевозчиками. Об этом глава кабинета министров заявил во время своего выступления в Госдуме 19 апреля. «По нашим данным, только в Свердловской области стоит не менее 600 машин, — говорится в видеообращении к российскому премьеру. — В подтверждение своих слов по вашему приглашению мы можем сформировать колонну из 480 большегрузов и направиться в Москву».

Свердловские дальнобойщики призывают к подобным обращениям своих коллег из других регионов. «Мы хотим, чтобы заместитель главы всей России убедился в том, что он не прав в своих словах про 480 автомобилей, — говорит Нигматуллин. — Их гораздо больше. Только я знаю 600 человек, бастующих из Свердловской области, кто готовы были бы поехать. А сколько еще по стоянкам стоят, которых я не знаю?».

Правда, в поход на столицу дальнобойщики отправятся только в том случае, если их захочет увидеть сам премьер. «Если Дмитрий Анатольевич пригласит нас, мы сформируем колонну, — пояснил „URA.RU“ руководитель свердловского отделения Объединения перевозчиков России Наиль Нигматуллин. — Мы законов не нарушаем. Мы же понимаем, что если мы поедем на Москву, в любом случае постараются нам палочки в колеса совать. Первый раз же не дали, не пустили. Даже если нам одобрят проехать по Свердловской области, то, я думаю, в Челябинской или какой-нибудь следующей области мы зачахнем: нам не дадут дойти до Москвы. Если Медведев захочет увидеть нас, и даст распоряжение, чтобы власти не мешали нам ехать — не вопрос, поедем».

По мнению водителей, такая встреча с премьером могла бы помочь им донести до властей России свою позицию о том, что система по взиманию сборов с большегрузных машин оставляет их, частников, без заработка и, соответственно, без средств к существованию. Акция протеста в Свердловской области против системы «Платон» продолжается безостановочно: на стоянка на ЕКАДе (между Березовским и Верхней Пышмой) круглосуточно дежурят от 10 до 30 машин.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров