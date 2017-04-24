12:18 24 апреля 2017 0

Водители большегрузов записали видеообращение к премьеру Медведеву Скриншот: opr.com.ru

Водители большегрузов со Свердловской области готовы выдвинуться на Москву колонной из 480 машин. Такое заявление сделали в воскресенье, 23 апреля, дальнобойщики, бастующие под Екатеринбургом на ЕКАДе (Екатеринбургской кольцевой автодороге). Видео опубликовано на сайте «Объединения Перевозчиков России».

К такому заявлению дальнобойщиков подтолкнули слова российского премьера Дмитрия Медведева о том, что по всей стране бастуют 480 дальнобойщиков, которые не платят налогов и являются «серыми» перевозчиками. Об этом глава кабинета министров заявил во время своего выступления в Госдуме 19 апреля. «По нашим данным, только в Свердловской области стоит не менее 600 машин, — говорится в видеообращении к российскому премьеру. — В подтверждение своих слов по вашему приглашению мы можем сформировать колонну из 480 большегрузов и направиться в Москву».

Свердловские дальнобойщики призывают к подобным обращениям своих коллег из других регионов. «Мы хотим, чтобы заместитель главы всей России убедился в том, что он не прав в своих словах про 480 автомобилей, — говорит Нигматуллин. — Их гораздо больше. Только я знаю 600 человек, бастующих из Свердловской области, кто готовы были бы поехать. А сколько еще по стоянкам стоят, которых я не знаю?».

Правда, в поход на столицу дальнобойщики отправятся только в том случае, если их захочет увидеть сам премьер. «Если Дмитрий Анатольевич пригласит нас, мы сформируем колонну, — пояснил „URA.RU“ руководитель свердловского отделения Объединения перевозчиков России Наиль Нигматуллин. — Мы законов не нарушаем. Мы же понимаем, что если мы поедем на Москву, в любом случае постараются нам палочки в колеса совать. Первый раз же не дали, не пустили. Даже если нам одобрят проехать по Свердловской области, то, я думаю, в Челябинской или какой-нибудь следующей области мы зачахнем: нам не дадут дойти до Москвы. Если Медведев захочет увидеть нас, и даст распоряжение, чтобы власти не мешали нам ехать — не вопрос, поедем».

По мнению водителей, такая встреча с премьером могла бы помочь им донести до властей России свою позицию о том, что система по взиманию сборов с большегрузных машин оставляет их, частников, без заработка и, соответственно, без средств к существованию. Акция протеста в Свердловской области против системы «Платон» продолжается безостановочно: на стоянка на ЕКАДе (между Березовским и Верхней Пышмой) круглосуточно дежурят от 10 до 30 машин.