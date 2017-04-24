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24 апреля 2017
12:10  24 апреля 2017 0

Ищите объездные пути. Река размыла границу России и Казахстана на Урале

Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области временно закрыло КПП МариинскоеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Брединском районе вышла из берегов река Берсуат, и переход границы между Россией и Казахстаном стал временно невозможным. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Потоком воды размыто дорожное покрытие. Ширина реки между автомобильными пунктами пропуска Мариинский (Брединский район) и Желкуар (Житикаринский район Республика Казахстан) достигает 100 метров, глубина до одного метра, скорость течения до 2 м/с.

«В связи с разливом реки Берсуат, протекающей между сопредельными пунктами пропуска Мариинский и Желкуар, следование в пешем порядке и автомобильным транспортом опасно для жизни», — говорится в сообщении. Пограничники рекомендуют выбрать иные маршруты следования через государственную границу. В Челябинской области в штатном режиме функционируют два автомобильных пункта пропуска — двусторонний пункт пропуска Николаевка (Варненский район) и многосторонний пункт пропуска Бугристое (Троицкий район).

В апреле 2016 года из-за паводка также закрывали движение через КПП Мариинский. Для пропуска паводковых вод было вскрыто 2 метра дорожного полотна.

Альбина Золотухина
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