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19 апреля 2017
12:09  24 апреля 2017 0

На Ямале «скорая» застряла во дворе из-за непроходимых сугробов. ФОТО

"Неотложка" в Ноябрьске несколько раз застревала в сугробах во дворахфото - "типичный Ноябрьск" Эльнур Алиев

В Ноябрьске автомобиль «скорой помощи» во время работы на выезде застрял в сугробах. Его пришлось выталкивать. О ЧП написал один из жителей города в соцсетях.

«Позвали „скорую помощь“, она приехала мигом и застряла. Спасибо, что у нас в городе снег хорошо чистят, что скорая не может помочь пациентам из-за того, что не могут заехать и выехать. Утдс 37 дом», — написал автор сообщения в сообществе «Типичный Ноябрьск».

Жители опубликовали фото застрявшей «скорой» в соцсетях
фото — «Типичный Ноябрьск»

Как сообщил «URA.RU» заместитель главврача станции «скорой помощи» Ноябрьска Сергей Рогач, за выходные от дежурных медиков поступило несколько таких жалоб — были проблемы с вывозом пациентов. Автомобили «неотложки» выталкивали и выкапывали. Однако ЧП удалось избежать.

«Мы ездим на вызовы пока только на полноприводных „Газелях“, заднеприводные „Ситроены“ стоят в гараже», — заключил медик.

Ранее аналогичная ситуация случилась на территории горбольницы Губкинского.

Юлия Фролова
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