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24 апреля 2017
12:21  24 апреля 2017 5

В Сбербанке назвали причину масштабного сбоя

Потоп Сбербанк, сбербанк россии
Ночью в работе банкоматов наблюдались сбоиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сбербанке пояснили, из-за чего произошел масштабный технический сбой в системе обслуживания карт Visa. По словам специалистов, технические проблемы возникли из-за внедрения новых функциональных возможностей.

На данный момент все неисправности устранены и система функционирует в нормальном режиме, пишет «Национальная служба новостей». «В результате внедрения обновления программного обеспечения в ночь с 23 на 24 апреля наблюдались краткосрочные технические проблемы в работе банковских карт Visa», — сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Ранее «URA.RU» писало, что пользователи из разных регионов жаловались на проблему в работе с картами Сбербанка. В частности, трудности возникли у жителей городов Дальнего Востока, а также Новосибирска, Барнаула, Томска и в Забайкалье, уточняло агентство Nation News.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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