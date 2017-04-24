В Прикамье к концу недели потеплеет до +20 градусов

12:44 24 апреля 2017 0

Суровый уральский апрель может смениться в Перми теплым маем Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Пермский край идет серьезное потепление. Правда, коснуться оно может только юга региона.

Теплеть начнет в четверг, 27 апреля. «Особенно интенсивное потепление будет на юге Пермского края — там температура может подняться до +20 градусов. А вот на север теплый фронт может не дойти — там будет всего +10. Что касается Перми, то тут остается неопределенность. Однозначно можно сказать, что в краевом центре потеплеет 27 апреля, но пока неизвестно, продержится ли такая погода до 28-го. Если да, то можно говорить о том, что первые дни мая также будут теплыми. Возможно даже нас ждет до +25 градусов в следующем месяце», — рассказал «URA.RU» сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Собеседник отметил, что пока сложно делать долгосрочные прогнозы. Например, даже примерно нельзя сказать, ожидает ли пермяков такое же теплое лето, как в прошлом году.