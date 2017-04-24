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19 апреля 2017
12:55  24 апреля 2017 1

Коммунальщик возглавил северный поселок. Он разгромил оппонентов на выборах

Молодой коммунальщик возглавил северный поселокФото: пресс-служба администрации Пуровского района

В поселке Пурпе Пуровского района выбрали нового главу. Голосование прошло в воскресенье, 23 апреля. Победителем с большим отрывом стал бывший коммунальщик Алесандр Сирицен, сообщили в региональном Избиркоме.

Александр Сирицен на момент избрания являлся заместителем директора филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». Также он является депутатом поселкового собрания депутатов. Член «Единой России».

В территориальной избирательной комиссии посчитали, что всего на выборы главы поселка пришло 3944 человека. Это почти 68% жителей, имеющих право голоса. За Александра Сирицена проголосовало подавляющее большинство — 2955 избирателей. На втором месте оказался кандидат ЛДПР Алексей Зубов, собравший 474 голоса. Сразу за ним с 462 голосами следует кандидат от КПРФ Максим Семенюк. Самовыдвижец Павел Егрунов оказался на последнем месте. За него проголосовало 40 человек.

Вячеслав Егоров
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