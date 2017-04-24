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24 апреля 2017
12:51  24 апреля 2017 2

Вслед за Лолитой на Украину запретили въезжать Александру Маршалу

Вечер памяти жертв теракта в Питере, Манежная площадь. Москва, маршал александр
Маршал поет только в РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский эстрадный исполнитель Александр Маршал ничего не желает слышать об Украине, пока у руководства страной стоит «это чокнутое правительство». Так певец отреагировал на внесение своего имени в список «врагов Украины».

«Я даже не хочу знать, где находится эта страна. Я езжу только по России, а Крым как был наш, так и остается», — приводит слова Маршала издание «Ридус».

На сайте «Миротворец» в списке врагов Украины исполнитель значится по своим настоящим именем — Александр Миньков. В прошлом году певец вывез с территории Украины останки своих родителей и перезахоронил их в Москве.

Лев Истомин
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