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13:01  24 апреля 2017 0

На ММК запустят новые установки газоочистки

Смог. ММК. Магнитогорск, дым, экология, ммк, магнитогорск, аглофабрика
Выбросы пыли снизятся более чем на более 1,8 тыс. тонн в годФото: Илья Московец © URA.RU

Новые газоочистные установки в электросталеплавильном цехе Магнитогорского металлургического комбината радикально снизят выбросы в атмосферу, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании. Инвестиции в проект составят порядка 1,2 млрд рублей.

Оборудование будет улавливать, охлаждать и очищать дымовые газы от двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА-32), а также выбросов, которые сейчас не попадают в газоотводящий тракт. Газоочистка ДСПА-32 состоит из 3 двухмодульных рукавных фильтров новой оригинальной конструкции с 20 фильтровальными секциями на каждом фильтре и горизонтальным расположением пылеулавливающих рукавов; 5 дымососов ДР-28 (четыре рабочих и один резервный) производительностью 530 тыс. куб. м/час и мощностью двигателя 1 мВт каждый; системы пылеуборки с беспылевой погрузкой пыли в автотранспорт; компрессорной станции для подачи сжатого воздуха с целью регенерации рукавных фильтров; электроподстанции и системы приточно-вытяжной вентиляции. Общий объем очищаемых газов составит 1,32 млн куб. м/час.

Комплекс для очистки выбросов от установок внепечной обработки металла включает модуль рукавных фильтров с 16 фильтровальными секциями аналогичной конструкции; два дымососа ДР-22,4 производительностью 330 тыс. куб. м/час и мощностью двигателя 1 мВт каждый; компрессорная система беспылевой погрузки пыли в автотранспорт. Диаметр подводящего газохода — 25 метров. Объем очищаемых газов составит 214 тыс. куб. м/час.

Алексей Шумов
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