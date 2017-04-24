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Главные новости Свердловской области
13:15  24 апреля 2017 0

Свердловская область потеряла больше 10 миллиардов рублей из-за больных

Клипарт. Медицина., медицина, вакцина, лекарство, ампула
Благодаря вакцинам область сэкономила 5 миллиардов рублейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Свердловская область потратила свыше 10 млрд рублей в 2016 году на лечение жителей, заболевших различными инфекциями. Об этом журналистам рассказал замруководителя свердловского Роспотребнадзора Андрей Юровских.

«Экономический ущерб от 29 инфекционных болезней за прошлый год составил свыше 10 млрд рублей. Это, учитывая заболеваемость ОРВИ и гриппом, самыми массовыми инфекциями. А если бы люди не прививались, то пришлось бы потратить еще около 5,5 млрд», — рассказал в ходе пресс-конференции Юровских.

По словам представителя Роспотребнадзора, благодаря вакцинации в 2016 году удалось предотвратить 182 000 случая заболевания инфекциями. В их числе не только грипп и ОРВИ, но и такие опаснейшие заболевания, как сибирская язва, лептоспироз, коклюш, дифтерия.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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