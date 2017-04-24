{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
Главные новости 
13:14  24 апреля 2017 0

Депутат Госдумы от Тюмени и Кургана хочет лишить экс-чиновников заработка. «С учетом тяжелой международной ситуации»

Кандидат в губернаторы Тюменской области от компартии. Тюмень, дорохин павел
Павел Дорохин хочет запретить экс-чиновникам работать в иностранных компанияхФото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывшие чиновники в ближайшее время могут лишиться возможности работать на иностранные компании. Соответствующий законопроект намерен внести в Госдуму депутат от Тюменской и Курганской областей коммунист Павел Дорохин. Корреспонденту «URA.RU» Дорохин заявил, что ему известны случаи, когда экс-чиновники своей работой в зарубежных корпорациях наносили вред России.

По словам Дорохина, законопроект, подразумевающий запрет для экс-чиновников работать в иностранных компаниях в течение пяти лет после увольнения с госслужбы, в ближайшее время будет рассмотрен на заседании фракции КПРФ, после чего, в случае одобрения фракцией, его направят спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Собеседник агентства предположил, что в Госдуму законопроект может быть внесен через месяц.

«Я считаю, что шанс (одобрения документа в Госдуме, — ред.) очень высокий, потому что все, что мы предлагаем, достаточно логично, чтобы с учетом тяжелой международной ситуации не давать возможности и повода чиновникам, которые имеют связи и контакты, потом работать и лоббировать интересы иностранных компаний, — пояснил Павел Дорохин. — Тут все достаточно взвешенно и логично». При этом пока неясно, подразумевает ли законопроект увольнение уже действующих работников. «Это все будет определено в процессе дискуссий, потому что после внесения закона будет еще второе чтение, в ходе которого уточняются параметры, — заявил он. — Мы всегда за выработку взвешенных коллективных решений».

Депутат отметил: опасений, что иностранные компании, потеряв ключевых работников, могут свернуть работу в регионах, у него нет. «Те, которые свернули, они уже все свернули. А те, которые работают, и у них все нормально, и они заинтересованы работать с Россией, они нормально в открытую работают и никуда не уйдут», — пояснил он. При этом Дорохин сообщил, что у него есть примеры, когда работа экс-чиновников в иностранных компаниях наносила вред России. «У нас есть примеры. Я сейчас не хочу об этом говорить. Возможно, они будут названы на обсуждении в Госдуме», — сообщил Дорохин.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров