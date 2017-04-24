13:14 24 апреля 2017 0

Павел Дорохин хочет запретить экс-чиновникам работать в иностранных компаниях Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывшие чиновники в ближайшее время могут лишиться возможности работать на иностранные компании. Соответствующий законопроект намерен внести в Госдуму депутат от Тюменской и Курганской областей коммунист Павел Дорохин. Корреспонденту «URA.RU» Дорохин заявил, что ему известны случаи, когда экс-чиновники своей работой в зарубежных корпорациях наносили вред России.

По словам Дорохина, законопроект, подразумевающий запрет для экс-чиновников работать в иностранных компаниях в течение пяти лет после увольнения с госслужбы, в ближайшее время будет рассмотрен на заседании фракции КПРФ, после чего, в случае одобрения фракцией, его направят спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Собеседник агентства предположил, что в Госдуму законопроект может быть внесен через месяц.

«Я считаю, что шанс (одобрения документа в Госдуме, — ред.) очень высокий, потому что все, что мы предлагаем, достаточно логично, чтобы с учетом тяжелой международной ситуации не давать возможности и повода чиновникам, которые имеют связи и контакты, потом работать и лоббировать интересы иностранных компаний, — пояснил Павел Дорохин. — Тут все достаточно взвешенно и логично». При этом пока неясно, подразумевает ли законопроект увольнение уже действующих работников. «Это все будет определено в процессе дискуссий, потому что после внесения закона будет еще второе чтение, в ходе которого уточняются параметры, — заявил он. — Мы всегда за выработку взвешенных коллективных решений».

Депутат отметил: опасений, что иностранные компании, потеряв ключевых работников, могут свернуть работу в регионах, у него нет. «Те, которые свернули, они уже все свернули. А те, которые работают, и у них все нормально, и они заинтересованы работать с Россией, они нормально в открытую работают и никуда не уйдут», — пояснил он. При этом Дорохин сообщил, что у него есть примеры, когда работа экс-чиновников в иностранных компаниях наносила вред России. «У нас есть примеры. Я сейчас не хочу об этом говорить. Возможно, они будут названы на обсуждении в Госдуме», — сообщил Дорохин.