13:29 24 апреля 2017 0

Бизнесмен пользуется удостоверением общественного совета, которого никогда не было Фото: страница ОК Александра Ноженко

Мужчина устроил скандал на парковке возле магазина «Мегамарт» в Екатеринбурге. При этом участник разборок размахивал удостоверением члена общественного совета ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел на автопарковке у магазина на улице Луначарского. Семейная пара приехала в магазин, но на парковке не было свободных мест, и тогда они поставили свою машину перед «Фольксвагеном Туарег», который был припаркован на месте для инвалидов.

По словам екатеринбуржцев, когда они стояли в очереди в кассу, на брелоке сработал сигнал. Люди подошли к своей машине, а водитель заблокированного «Фольксвагена» начал их материть. После того, как женщина начала снимать автохама на видео, он продемонстрировал удостоверение члена общественного совета.

«Вы долго меня ждали?» — спрашивает супруг женщины.

«Ждал. Да не хочу я тебя вообще ждать, кто ты такой? Голос, блин, не повышай. А чуть что, так сразу „ой-ой, я в ментовочку пошёл“, будь мужчиной, — говорит автохам. — Я разобраться могу. Смотри: общественный совет ГУ МВД Свердловской области. Достаточно?»

«URA.RU» обратилось за комментарием в полицию.

«Владелец данного транспортного средства никогда не состоял ни в общественном совете при ГУ МВД по Свердловской области, ни по Екатеринбургу. Мы предлагаем пострадавшим лицам написать соответствующее заявление. Мы проведем проверку, — сказала „URA.RU“ официальный представитель ГУ МВД Свердловской области Нина Пелевина. — Мало того, при ГИБДД никогда не было общественного совета. Мы предполагаем, что удостоверение просто поддельное».

Редакции «URA.RU» удалось узнать, что мужчина на видео — 56-летний бизнесмен Александр Ноженко, учредитель целого ряда предприятий в Екатеринбурге. С ГИБДД его связывает лишь то, что на нем числятся 15 нарушений правил дорожного движения.

Видео: Е1.ru