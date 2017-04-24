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Главные новости Тюменской области
13:18  24 апреля 2017 0

73-летний профессор московского вуза попался в Тюмени на взятке. Сдал посредник

Клипарт., взятка, деньги
Студенты заплатили деньги профессору за зачетФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени будут судить профессора столичного вуза, который за деньги обещал поставить студентам зачеты. Инцидент произошел в тюменском филиале Московского института государственного управления и права. 73-летнего Виктора Усанова обвиняют в коммерческом подкупе.

Как сообщили в прокуратуре области, в феврале этого года профессор сам дал понять студентам, что испытывает финансовые трудности, и был бы не против принимать у них зачеты по «твердой таксе» — за одну тысячу рублей. На предложение преподавателя откликнулись 10 человек. Они собрали деньги, передали их посреднику, а тот отправился не к профессору, а в полицию.

Стражи порядка проконтролировали процесс передачи денег, в итоге профессор стал фигурантом уголовного дела. Посредника от ответственности освободили за помощь следствию.

Теперь пожилому профессору грозит либо крупный штраф, либо обязательные работы, либо до года ограничения свободы.

По данным с сайта крупнейшего в регионе опорного вуза — Тюменского индустриального университета, некий Виктор Усанов преподает историю в вузовском колледже информатики и связи.

Надежда Карташова
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