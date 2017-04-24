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24 апреля 2017
13:22  24 апреля 2017 1

Новая российская зенитная ракетная система сможет сбивать цели на высоте 100 км

Вечерняя репетиция парада на Площади 1905 г. Екатеринбург, ракетный комплекс, искандер
Россия готовит новые зенитно-ракетные системы (архивный снимок)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Создаваемая в России новейшая зенитная ракетная система С-500 сможет сбивать цели на высоте до 100 км над землей. Такие данные привел генеральный конструктор предприятия-разработчика ЗРС концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

«Наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться», — приводит слова Созинова RT.

Новая система способна на перехват в неплотных слоях атмосфера, включая верхние слои атмосфера. Отметим, что С-500 относят к новому поколению ЗРС «земля-воздух».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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