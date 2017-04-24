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Главные новости Свердловской области
13:33  24 апреля 2017 0

Двое мужчин, найденные в подъезде дома в Екатеринбурге, оказались убиты

На место происшествия приезжали кинолог с собакойФото: Ночные новости

Двое мужчин, найденные 20 апреля в подъезде дома на Сортировке, оказались убиты. В СКР возбудили уголовное дело.

Тела мужчин нашли на площадках 11 и 12 этажей в доме на улице Бебеля, 164. При первичном осмотре признаков криминала не обнаружили, и возникла версия отравления «Боярышником». Однако вскрытие показало, что мужчины были убиты. 47-летний житель этого дома по имени Ильдус был задушен, а второй мужчина, личность которого до сих пор не установлена, скончался от черепно-мозговой травмы.

«По факту смерти жителя дома, 1970 г. р., возбуждено уголовное дело по статье «убийство», а по факту смерти мужчины, точные данные о личности которого пока устанавливаются, по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Александр Лукманов
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