13:42 24 апреля 2017 0

После выходных силовики вновь взялись за южноуральских чиновников (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оперативно-следственные мероприятия проходят 24 апреля в МУП «Городской экологический центр». В правоохранительных органах пока никак не комментируют эту информацию, специалист МУП по связям с общественностью Ольга Шевелева также отказалась от комментариев. В администрации Челябинска факт обысков подтвердили.

По информации «URA.RU», визиту предшествовала проверка деятельности МУПа, которая проходила весь последний месяц. Теперь же силовиков интересуют документы, связанные с финансированием проекта по рекультивации городского полигона ТБО. Общая сумма расходов оценивается примерно в 1 млрд рублей, и даже первые — относительно небольшие транши — стали поводом для интриг и разбирательств в УФАС.

Как утверждают источники агентства в мэрии Челябинска, «авторами» появившихся проблем власти склонны считать бывшего замминистра радиационной и экологической безопасности региона Константин Смолина и экс-министра Александра Галичина, до 2010 года возглавлявшего как раз МУП «Горэкоцентр». До этого чиновник был осужден, но погашенная судимость не помешала тогдашнему губернатору Михаилу Юревичу назначать Галичина на высокие посты.

У Александра Галичина (слева) могут возникнуть нешуточные проблемы Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Его брат Игорь Галичин сейчас руководит «Горэконцентром». Смолин же стоит во главе зарегистрированной 22 августа 2016 года ассоциации организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами «Чистая среда», по жалобе которой УФАС блокировало схему обращения с твердо-бытовыми отходами в областном центре.