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21 апреля 2017
13:42  24 апреля 2017 0

Силовики нагрянули в челябинский МУП. У экс-министра области могут быть проблемы

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
После выходных силовики вновь взялись за южноуральских чиновников (фото из архива)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оперативно-следственные мероприятия проходят 24 апреля в МУП «Городской экологический центр». В правоохранительных органах пока никак не комментируют эту информацию, специалист МУП по связям с общественностью Ольга Шевелева также отказалась от комментариев. В администрации Челябинска факт обысков подтвердили.

По информации «URA.RU», визиту предшествовала проверка деятельности МУПа, которая проходила весь последний месяц. Теперь же силовиков интересуют документы, связанные с финансированием проекта по рекультивации городского полигона ТБО. Общая сумма расходов оценивается примерно в 1 млрд рублей, и даже первые — относительно небольшие транши — стали поводом для интриг и разбирательств в УФАС.

Как утверждают источники агентства в мэрии Челябинска, «авторами» появившихся проблем власти склонны считать бывшего замминистра радиационной и экологической безопасности региона Константин Смолина и экс-министра Александра Галичина, до 2010 года возглавлявшего как раз МУП «Горэкоцентр». До этого чиновник был осужден, но погашенная судимость не помешала тогдашнему губернатору Михаилу Юревичу назначать Галичина на высокие посты.

Правительство Челябинской области, галичин александр
У Александра Галичина (слева) могут возникнуть нешуточные проблемы
Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Его брат Игорь Галичин сейчас руководит «Горэконцентром». Смолин же стоит во главе зарегистрированной 22 августа 2016 года ассоциации организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами «Чистая среда», по жалобе которой УФАС блокировало схему обращения с твердо-бытовыми отходами в областном центре.

Алексей Шумов
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