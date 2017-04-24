13:41 24 апреля 2017 0

В ЮГК озвучили суммы компенсаций семьям погибших шахтеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По одному миллиону рублей, а также иные выплаты предусмотренные российским законодательством, получат семьи шахтеров Сергея Шамина и Александра Бабешко, погибших в результате аварии на шахте «Центральная в Пласте 23 апреля. Об этом сообщает ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК). Тело Сергея Шамина поднято на поверхность. В самом Пласте жители опасаются того, что из-за деятельности шахты могут произойти масштабные ЧП, последствия от которых ощутит весь город.

«Мы заинтересованы, чтобы расследование прошло объективно, и были выяснены все обстоятельства несчастного случая. Помощь семьям погибших будет оказана. Предприятие АО „ЮГК“ выплатит компенсацию семьям погибших в размере 1 млн рублей и другие выплаты, предусмотренные российским законодательством», — заявил управляющий директор АО «ЮГК» Роман Бергер. Руководство и коллектив АО «ЮГК» «выражает искренние соболезнования и разделяет боль утраты в связи с трагической гибелью работников». Тело Александра Бабешко подняли на поверхность в день аварии, добраться до тела бригадира Сергея Шамина удалось только спустя сутки.

В одной из групп Пласта в соцсетях появилось сообщение от анонимного пользователя, который заявил, что работал на шахте и знает, отчего здесь происходят аварии. «Я работал там. И горные удары начались еще с октября того года. Заводили даже журнал горных ударов. В день 3-4 удара, мощностью как взрыв, были постоянно. Происходит это из- за того, что верхние отработанные блоки не заиляют, как это делалось в 90-х годах. А, наоборот, еще и с нижних блоков сбиваются в верхние отработанные блоки, чтобы вычерпать так называемую „холяву“ и черпают оттуда до тех пор, пока она там не закончится. В результате большое обнажение, давление горной массы увеличивается, и происходят горные удары. Второй фактор — это бурение скважин, из-за этих трясок весь город трясется постоянно. Заряжают от тонны до 3 тонн ВВ. Такой метод отработки не подходит к этим породам, хоть они и крепкие. Всегда была отработка мелкошпуровая. С такой отработкой если и дальше идти, то начнут вскоре дома уходить. Там уже в некоторых районах началось обрушение. Может произойти необратимое обрушение верхних слоев, над которыми стоит полгорода Пласт. Пусть все знают правду», — написал пользователь.

Глава Пластовского района Александр Неклюдов не стал комментировать сообщение в соцсетях, отметив, что это должны делать специалисты. Но он сообщил «URA.RU», что в администрацию уже обращались жители с жалобами на тряску домов. Районные власти обращались в Ростехнадзор, где им сообщили, что буровые и взрывные работы ведутся на шахте с соблюдением законодательства.

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