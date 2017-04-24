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24 апреля 2017
13:35  24 апреля 2017 0

Большинство россиян поддержали решение не транслировать «Евровидение»

Россиянам не интересна трансляция музыкального конкурсаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Три четверти россиян поддержали отказ Первого канала от трансляции международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» после того, как к участию в нем не допустили певицу Юлию Самойлову.

С решением федерального телеканала не согласились только 18% опрошенных, свидетельствуют результаты исследований ВЦИОМ. Отметим, что представительницу России не пустили на конкурс в Киев из-за того. Что в 2015 году она принимала участие в музыкальном фестивале в Крыму, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее букмекеры спрогнозировали, что на конкурсе может одержать победу представитель Италии Франческо Габбани с композицией «Occidentali’s Karma».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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