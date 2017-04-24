14:11 24 апреля 2017 6

После трагического ДТП на пр. Машиностроителей перевозчики сами предложили меры для безопасности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Перевозчики в Кургане задумались о кардинальных мерах после резонансного ДТП, в котором ребенок погиб под колесами маршрутного автобуса. Один из предпринимателей решил составить с водителями договоры об индивидуальной материальной ответственности. Об этом «URA.RU» сообщила адвокат Елена Камшилова.

По ее словам, согласно договору водитель будет нести материальную ответственность за нарушение ПДД, возмещать штраф, наложенный на перевозчика, и убытки в случае совершения им ДТП. «Водители сейчас практически безнаказанные. Транспортная инспекция решила штрафовать перевозчиков, а штраф 100-200 тыс. рублей. Кроме того, после ДТП перевозчикам приходится частично возмещать ущерб в части износа. Я составила договор между перевозчиком и водителями, которые будут обязаны возмещать штрафы и ущерб перевозчику, в случае, если они виновники ДТП. Может быть, это поможет автобусникам прийти в себя, они будут бояться нарушать правила дорожного движения», — прокомментировала Елена Камшилова.

Председатель Союза транспортных организаций Курганской области Алексей Кирпищиков назвал такой шаг смешным. «Мы написали письмо в транспортное управление Кургана, в котором предложили принять три меры. Во-первых, сократить количество автобусов. Сейчас их переизбыток. Если хотя бы на 20% сократить парк, то освободится 120 вакансий водителей, соответственно работать будут более профессиональные кадры. Во-вторых, установить для всех автобусов общий скоростной режим и контролировать его. Сейчас водители жалуются, что не успевают отдохнуть на конечных, учесть это время. И третье — ужесточить меры к регулярности. Сейчас время прибытия на остановку автобуса составляет плюс-минус пять минут. Это много. Если водитель будет следить за регулярностью, а не конкурентами, то гонок на дорогах города не будет», — считает Алексей Кирпищиков. Предложение установить водителям зарплату не от объема выручки, а от соблюдения регулярности рейсов он также одобрил.

В среду, 26 апреля, в Транспортном управлении Кургана пройдет совещание с перевозчиками, на котором будут обсуждать все предложенные меры по снижению аварийности.

В Кургане с 24 апреля по 30 апреля сотрудники ГИБДД проводят операцию «Безопасный автобус». В этом году в областном центре резко возросло число ДТП по вине водителей автобусов. В 11 происшествиях три человека погибли и 12 получили травмы. Резонансное ДТП, в котором погиб семилетний ребенок, произошло 19 апреля. На месте трагедии прошел стихийный митинг жителей города, возмущенных халатностью водителей «пазиков».