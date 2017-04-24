{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,08
Динамика за 2 недели
Евро 60,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
13:54  24 апреля 2017 9

«Грудь-то не моя». Лолита уличила СБУ в фотомонтаже

Певица прокомментировала скандальный снимокФото: Википедия

Российская певица Лолита прокомментировала откровенный снимок, который выложила в официальном Twitter Служба безопасности Украины. На фотографии, где размещена подпись «нехай щастить», запечатлена сама Лолита, у которой во время танца оголилась грудь.

Лолита призналась, что ожидала подобных провокаций. «Могу сказать, что после вчерашних стрессов меня всё больше веселит СБУ. В моей семье с сегодняшнего дня все смеются», — сказала Лолита в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам певицы, снимок обнаружил ее муж. «Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела — но грудь-то не моя! Поэтому все, кто знает меня близко, и зрители, могут сравнить — конечно, формы разные». По мнению Лолиты, СБУ своей выходкой показала «всю мощь своего существования».

Интересно, что сам супруг певицы, Дмитрий Иванов, ранее в разговоре со СМИ заявлял, что еще не видел фотографии.

Откровенный снимок певицы появился в понедельник, 24 апреля, в официальном микроблоге Службы безопасности Украины в Twitter. Накануне Милявскую сняли с поезда Москва-Киев. Ей запретили въезд на Украину из-за поездки в Крым в 2015 году.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров