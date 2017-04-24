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24 апреля 2017
13:54  24 апреля 2017 10

Сергей Миронов готов идти в президенты

Миронов Сергей Справедливая Россия Челябинск, миронов сергей
Миронов в очередной раз готов проигратьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов готов принять участие в выборах президента России в 2018 году. По словам политика, партия обязательно будет представлена, однако пока конкретный кандидат не определен.

Миронов готов пойти в президенты, если его кандидатуру одобрит съезд партии. Это может произойти осенью 2017 года. «Если съезд доверит мне, то я готов», — подтвердил свои намерения лидер партии.

Политик подчеркнул, что у партии есть самые неожиданные варианты по кандидатам для выборов за счет кадрового резерва, пишет ТАСС.

Лев Истомин
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