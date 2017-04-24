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24 апреля 2017
Главные новости 
14:07  24 апреля 2017 1

Скандальный матч «Зенита» с «Уралом» обсудят в Госдуме

Чемпионат России 2015-2016: ФК
Самым скандальным матчем весны займутся в Госдуме (архивный снимок)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандальный матч «Зенита» с «Уралом», в котором судья удалил сразу трех футболистов свердловского клуба, будет обсуждаться в Госдуме. Об этом «URA.RU» рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Я уже направил обращение на имя главы РФС Виталия Мутко с просьбой дать правовую оценку решениям судьи. Кроме того, думаю, мы это вопрос поднимем, как минимум, на уровне профильного комитета Госдумы. Я понимаю, что судья — человек и мог ошибиться, но его решения очень сильно повлияли на результат. Все болельщики это видели, всем очень обидно и неприятно. Было бы хорошо, если бы назначили переигровку этого матча», — рассказал «URA.RU» парламентарий.

Резонансная игра прошла в минувшую субботу, 22 апреля. В первом матче петербургского «Зенита» на новом стадионе «Крестовский» судья Алексей Еськов удалил с поля сразу трех уральцев. При этом поводы для удаления вызвали многочисленные вопросы у болельщиков «Урала».

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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