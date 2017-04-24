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24 апреля 2017
14:18  24 апреля 2017 1

«Новая газета» заявила, что Кадыров обманул Путина

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Кадыров смог узнать имя одного из геев - герое публикаций "Новой"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал президенту России Владимиру Путину об одном из задержанных по подозрению в гомосексуальности, заявив, что его имя раскрыли журналисты «Новой газеты». СМИ в новой публикации, посвященной преследованию в республике людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, отметило, что слова Кадырова не соответствуют действительности.

В издании подчеркивают, что в публикации имен не раскрывали. «И тот факт, что Кадыров первым назвал его имя и фамилию, доказывает высокую информированность главы Чечни о данной ситуации, — отмечают журналисты. — Но он никак не мог узнать имя этого человека из публикаций „Новой газеты“. В публичном пространстве оно вообще нигде не фигурировало». В «Новой газете» отмечают, что Следственный комитет «в рамках санкционированной Кремлем доследственной проверки» сможет узнать, каким образом Кадыров получил такую информацию,

На встрече с Путиным Кадыров посетовал, что журналисты пишут про Чечню «провокационные статьи» про задержания геев. Ранее в «Новой газете» журналисты рассказали о массовых задержаниях людей с нетрадиционной ориентацией в республике. Чиновники в ответ заявили, что в Чечне такого не происходит.

Лев Истомин
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