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Главные новости Курганской области
14:57  24 апреля 2017 0

В Кургане сотрудники генерирующей компании вышли на субботник

В эти дни в Кургане проходит масштабная уборкафото: пресс-служба ПАО "КГК"

Сотрудники Курганской генерирующей компании в пятницу, 21 апреля, вышли на субботник, чтобы очистить от мусора сквер, который является частью ул. Победы в Кургане.

Работники предприятия считают, что никто не должен оставаться равнодушным к чистоте своего города, поэтому то, в каких условиях мы будем, жить зависит только от самих жителей.

«Уже на протяжении многих лет мы откликаемся на призыв городских властей принять участие в санитарной очистке города. Традиционно мы убираем близлежащую территорию — сквер, который является местом отдыха горожан, место, где гуляют мамочки с колясками, пенсионеры, дети. Наши сотрудники с удовольствием, с желанием выходят навести порядок возле своего здания», — говорит главный инженер компании Игорь Сергеев.

«Участвовать в субботнике — это наша гражданская позиция, это необходимо, — подчеркивают участники мероприятия. — Всем приятно, когда чисто. Субботники — это добрая традиция истории нашей страны, нашего города. Был период, когда они незаслуженно канули в Лету, однако, к счастью, этот обычай наводить чистоту вновь вернулся. Мы этому только рады!».

Участие в субботнике приняли около 100 человек. Благодаря их усилиям были очищены от прошлогодней листвы газоны, собран и вывезен мусор, побелены деревья и бордюры.

Татьяна Жаткина
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