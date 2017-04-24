15:00 24 апреля 2017 0

Мэр горда обещает содействовать силовикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В отношении руководства МУП «Городской экологический центр» возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области. Неназываемым пока злоумышленникам инкриминируются хищения на сумму более 1 млн рублей.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемые заключали фиктивные договоры, а также завышали стоимость фактически выполненных работ по вывозу мусора на городскую свалку и уборке контейнерных площадок в Челябинске. Главным следственным управлением полицейского главка сейчас расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Помимо офиса «Горэкоцентра», обыски идут по месту жительства его руководителей. Все мероприятия проходят при поддержке бойцов силовых подразделений.

«Директор „Горэкоцентра“ Игорь Галичин в 9 утра был на аппаратном совещании. Затем он участвовал на совещании по субботникам, — сообщили корреспонденту „URA.RU“ мэр Челябинска Евгений Тефтелев. — В остальном пусть разбираются правоохранительные органы. Со своей стороны мы, конечно, будем соседствовать следствию».