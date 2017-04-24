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24 апреля 2017
14:58  24 апреля 2017 0

Порошенко назвали недалеким, глупым и жадным после разговора с США

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко не добился своего в разговоре с СШАФото: пресс-служба президента Украины

Президента Украины Петра Порошенко назвали недалеким, глупым и жадным. Такое мнение выразил украинский политолог Олег Соскин после телефонного разговора Порошенко с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, во время которого президент Украины предложил ускорить размещение миротворцев в Донбассе.

«Это человек недалекий, глупый жадный, который думает только о своих деньгах. Решил руководству США предложить ту же авантюру, которую предлагал Обаме. Естественно, США на это не пойдут», — заявил политолог, слова которого приводит «Национальная служба новостей».

Разговор Порошенко и Тиллерсона состоялся 23 апреля. Во время беседы украинский президент выразил соболезнования в связи с гибелью гражданина США, выступавшего в качестве наблюдателя ОБСЕ в Донбассе и подорвавшегося 23 апреля на мине в ЛНР.

Лев Истомин
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