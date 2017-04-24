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15:17  24 апреля 2017 0

Депутатов гордумы Челябинска «вызвали на ковер» антикоррупционной комиссии

Совещание с транспортниками. Челябинск., новичихин станислав
На заседании комиссии будет рассмотрен вопрос о конфликте интересов Станислава НовичихинаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Внеочередное заседание комиссии по противодействию коррупции городской думы Челябинска состоится во вторник, 25 апреля. Эту информацию «URA.RU» подтвердил председатель комиссии депутат Андрей Шмидт. На заседании будут рассмотрены три вопроса по персоналиям, связанные с декларационной кампанией и конфликтом интересов.

У двух депутатов, уже сдавших декларации за 2016 год, суммы по расходам превышают доходы. Народные избранники должны дать пояснения комиссии и рассказать о финансовых источниках, позволившим им «жить не по средствам». «Обычный рабочий процесс. Депутаты готовы отчитаться и доказать, что нарушений нет, — заявил „URA.RU“ Андрей Шмидт. — Они могут представить договоры займа».

В прошлом году на заседании комиссии рассматривался вопрос о несоответствии доходов и расходов депутата гордумы, строителя бизнесмена Олега Иванова. Иванов смог доказать, что не нарушал закон. В этом году прокуратура обещает быть жестче к проверкам деклараций. Прием документов завершится 30 апреля.

Третий вопрос связан с конфликтом интересов. В прокуратуру поступило представление от некоего гражданина с просьбой рассмотреть, насколько соответствует закону назначение депутата Станислава Новичихина руководителем рабочей группы думы по транспортному обслуживанию. На заседании группы рассматривают вопросы, связанные с муниципальным и коммерческим транспортом, льготное обслуживание пассажиров.

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Станислав Новичихин является руководителем ООО «Пятый автобусный парки», а также соучредителем ряда транспортных фирм, связанных с бизнесом Александра Карелина. Автор жалобы в прокуратуру усмотрел конфликт интересов в том, что Новичихин, курируя вопросы муниципального транспорта, занимается профильным бизнесом.

«Представление прокуратуры внесено, мы его рассмотрим, — сообщил „URA.RU“ — председатель комиссии депутат Андрей Шмидт. — Выслушаем Новичихина, будем принимать решение по вопросу конфликта интересов, если таковой есть».

Как отметил Андрей Шмидт, решения комиссии носят рекомендательный характер. Речи о том, чтобы лишить Новичихина депутатского мандата не идет. Скорее всего Новичихина, если конфликт интересов признают, отстранят от руководства рабочей группой.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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