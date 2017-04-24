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19 апреля 2017
15:28  24 апреля 2017 1

В ХМАО тайно привезли министра. Его заметили на концерте классической музыки. ФОТО

Форум Сочи -2014. Круглый стол по ТЭК, новак александр
Александр Новак посетил Сургут с неофициальным визитомФото: Александр Мамаев © URA.RU

В ХМАО-Югре побывал с неофициальным визитом министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Вместе с главой «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым и губернатором Натальей Комаровой член кабинета министров послушал оперу «Симон Бокканегра» в исполнении солистов, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Представление прошло во Дворце культуры «Нефтяник» в рамках ХVI Московского пасхального фестиваля. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Согласно официальной версии, Новак прибыл в Югру по приглашению губернатора и маэстро Гергиева. Однако мероприятие не получило широкого освещения в проправительственных СМИ. Пресс-службы также молчат.

Инсайдеры агентства выдвигают версию, что реальной причиной визита министра послужили закрытые обсуждения ситуации, сложившейся в нефтегазовой отрасли, а также позиции нефтяников и государства в отношении налоговой политики.

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Наталья Комарова разместилась посередине — между Александром Новаком и Владимиром Богдановым Фото: аккаунт Вадима Шувалова в соцсети «ВКонтакте»

Эльдар Булатов
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