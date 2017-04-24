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24 апреля 2017
Главные новости 
15:57  24 апреля 2017 1

Екатеринбург стал единственным мегаполисом, в котором разрешили митинг сторонников Ходорковского

Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
В остальных крупных городах митинг «#Надоел» не согласованФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Екатеринбург стал единственным крупным городом, в котором власти согласовали митинг «#Надоел», организованный движением «Открытая Россия». Об этом «URA.RU» рассказал координатор общественной организации Егор Савин.

По словам собеседника агентства, власти уральской столицы вовремя не ответили на заявку активистов общественной организации на проведении акции 29 апреля на площади Труда в 14:00. Согласно закону, в таком случае заявка юридически считается согласованной. Ожидается, что в митинге в этот день примут участие около 90 человек.

В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске акции не согласованы, пояснил агентству Савин. Среди других уральских городов, в которых активисты планируют вывести оппозиционеров на улицы, Пермь и Челябинск. Всего митинги планируют провести более чем в 40 муниципалитетах.

На момент публикации материала оперативно получить комментарий в Департаменте информполитики губернатора Свердловской области по поводу согласования мероприятия не удалось.

Общественное движение «Открытая Россия» было создано по инициативе Михаила Ходорковского в 2001 году.

Сергей Демин
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