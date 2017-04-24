15:53 24 апреля 2017 0

Теперь сотруднику ЧОП грозит 10 лет тюрьмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В четверг, 27 апреля, в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга вынесут приговор бывшему сотруднику ЧОП «Цезарь-Сателлит» Александру Кузнечихину, обвиняемому в избиении покупателей магазина, а также в вымогательстве. Один из избитых попал в больницу и через 9 дней скончался.

Оглашение приговора состоится в 10 утра, свое решение зачитает судья Владимир Тимофеев. «Представитель гособвинения запросил для подсудимого наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии общего режима», — сообщил «URA.RU» помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Судебный процесс по делу Кухнечихина стартовал еще в феврале, однако в последние недели заседание несколько раз откладывалось. «Адвокат подсудимого рассказывал мне, что у того случился инсульт, на последнем заседании ему (уже не в первый раз) вызывали „скорую“, но, судья, видимо, решил, что сколько можно откладывать, и в пятницу за один день закончил судебное следствие», — рассказал «URA.RU» адвокат матери погибшего Юрий Боровиков.

Мать погибшего, Валентина Романовна, с фотографией сына Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«URA.RU» подробно писало об этой шокирующей истории: 12 февраля 2015 года в магазине на улице Ильича в Екатеринбурге несколько чоповцев избили 46-летнего Данила Тюлькина, который разбил возле кассы бутылку с пивом, когда доставал из кармана деньги. По его словам (показания Тюлькина успел записать участковый, пока парень был еще жив), двое или трое охранников били его по рукам и ногам, бросили на стеклянную витрину, от чего она разбилась, обещали вывезти в лес и убить.

Полицейские, приехавшие в магазин на вызов о краже, по словам матери погибшего, посоветовали охранникам «не светиться на камеры», после чего избиение продолжилось в подсобке, куда утащили Тюлькина и еще одного покупателя, Павла Борисова. Тюлькина, по его словам, били по голове, ребрам, почкам, прыгали ему на грудную клетку. После этого обоих увезли в отдел полиции, однако туда пришлось вызвать «скорую», которая доставила пострадавших в больницу.

Борисов смог выжить, пошел на поправку и вскоре выписался. Самочувствие Тюлькина то улучшалось, то ухудшалось, по его просьбе мать забрала его домой (так как, по его словам, его толком не лечили), в последний день жизни мать несколько раз вызывала ему «скорую», которая уже не могла ему помочь: 21 февраля 2015 год он скончался.

По словам Антона Гусева, адвоката обвиняемого чоповца Кузнечихина, история предстает в ином свете: оба пострадавших — наркоманы, которых поймали при попытке кражи из магазина (один выносил, другой отвлекал). По его мнению, смерть Тюлькина не связана с действиями его подзащитного.

Помимо избиения, Кузнечихину вменяют также два эпизода вымогательства. При этом, по словам адвоката потерпевшей, следствие не довело дело до конца: не установлены другие охранники, избивавшие вместе с Кузнечихиным покупателей, никак не исследована роль заведующей магазином, которая, по словам адвоката Боровикова, «всем командовала».