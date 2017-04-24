{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,08
Динамика за 2 недели
Евро 60,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
15:53  24 апреля 2017 0

В Екатеринбурге огласят приговор охраннику супермаркета, забившему до смерти покупателя

Судебный процесс по делу сотрудника ЧОП Цезарь Сателлит Александра Кузнечихина. Екатеринбург, кузнечихин александр
Теперь сотруднику ЧОП грозит 10 лет тюрьмыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В четверг, 27 апреля, в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга вынесут приговор бывшему сотруднику ЧОП «Цезарь-Сателлит» Александру Кузнечихину, обвиняемому в избиении покупателей магазина, а также в вымогательстве. Один из избитых попал в больницу и через 9 дней скончался.

Оглашение приговора состоится в 10 утра, свое решение зачитает судья Владимир Тимофеев. «Представитель гособвинения запросил для подсудимого наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии общего режима», — сообщил «URA.RU» помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Судебный процесс по делу Кухнечихина стартовал еще в феврале, однако в последние недели заседание несколько раз откладывалось. «Адвокат подсудимого рассказывал мне, что у того случился инсульт, на последнем заседании ему (уже не в первый раз) вызывали „скорую“, но, судья, видимо, решил, что сколько можно откладывать, и в пятницу за один день закончил судебное следствие», — рассказал «URA.RU» адвокат матери погибшего Юрий Боровиков.

Охранники Пятерочки Ильича, 13 избили покупателя до смерти, тюлькина валентина
Мать погибшего, Валентина Романовна, с фотографией сына
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«URA.RU» подробно писало об этой шокирующей истории: 12 февраля 2015 года в магазине на улице Ильича в Екатеринбурге несколько чоповцев избили 46-летнего Данила Тюлькина, который разбил возле кассы бутылку с пивом, когда доставал из кармана деньги. По его словам (показания Тюлькина успел записать участковый, пока парень был еще жив), двое или трое охранников били его по рукам и ногам, бросили на стеклянную витрину, от чего она разбилась, обещали вывезти в лес и убить.

Полицейские, приехавшие в магазин на вызов о краже, по словам матери погибшего, посоветовали охранникам «не светиться на камеры», после чего избиение продолжилось в подсобке, куда утащили Тюлькина и еще одного покупателя, Павла Борисова. Тюлькина, по его словам, били по голове, ребрам, почкам, прыгали ему на грудную клетку. После этого обоих увезли в отдел полиции, однако туда пришлось вызвать «скорую», которая доставила пострадавших в больницу.

Статья по теме
Охранники супермаркета в Екатеринбурге забили покупателя до смерти

Борисов смог выжить, пошел на поправку и вскоре выписался. Самочувствие Тюлькина то улучшалось, то ухудшалось, по его просьбе мать забрала его домой (так как, по его словам, его толком не лечили), в последний день жизни мать несколько раз вызывала ему «скорую», которая уже не могла ему помочь: 21 февраля 2015 год он скончался.

По словам Антона Гусева, адвоката обвиняемого чоповца Кузнечихина, история предстает в ином свете: оба пострадавших — наркоманы, которых поймали при попытке кражи из магазина (один выносил, другой отвлекал). По его мнению, смерть Тюлькина не связана с действиями его подзащитного.

Помимо избиения, Кузнечихину вменяют также два эпизода вымогательства. При этом, по словам адвоката потерпевшей, следствие не довело дело до конца: не установлены другие охранники, избивавшие вместе с Кузнечихиным покупателей, никак не исследована роль заведующей магазином, которая, по словам адвоката Боровикова, «всем командовала».

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров