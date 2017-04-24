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24 апреля 2017
15:45  24 апреля 2017 9

Украина через несколько часов оставит ЛНР без света

Клипарт. разное. 26 июня 2014г, лэп, электричество, провода, энергетика
Они неоднократно обращались с такой просьбой к правительству УкраиныФото: Антон Белицкий © URA.RU

Киев прекратит поставки электричества на территорию непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) в полночь 25 апреля. В том числе обесточен будет и «Попаснянский водоканал».

Заявление об отключении ЛНР от электричества сделал гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай, пишет «Национальная служба новостей». Отметим, решение было принято из-за отсутствия оплаты электроэнергии. Украинские энергетики неоднократно обращались с такой просьбой к правительству Украины.

Как писало «URA.RU» ранее, 11 марта Киев прекратил подачу воды с фильтровальной станции в ЛНР. Она обеспечивала водой города Первомайск, Стаханов, Брянка, Кировск, Перевальск, Алчевск, Красный Луч и Антрацит.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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