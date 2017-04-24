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Главные новости Курганской области
15:39  24 апреля 2017 1

Продавцов алкоголя в Зауралье обяжут выйти в интернет

Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., водка, контрофакт, коробки со спиртным, конфискованный алкоголь
В регионе продают большое количество контрабандного алкоголяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Все магазины в Курганской области, торгующие алкоголем, обеспечат доступом в Интернет. Об этом заявил директор департамента промышленности, транспорта и связи региона Александр Константинов в ходе встречи с зауральскими предпринимателями, передает корреспондент «URA.RU».

Разъяснения директор департамента дал в ответ на жалобу представительницы Притобольного района о том, что федеральные законы противоречат друг другу. «По одному закону магазины в сельском местности, не обеспеченные связью, могут торговать алкоголем, но система ЕГАИС требует немедленной отправки информации», — сказала она.

Александр Константинов уточнил, что областной департамент экономики принял решение обязать всех продавцов в Зауралье подключиться к системе ЕГАИС. Это решение Константинов назвал «неоднозначным», однако заверил, что его департамент примет все необходимые меры, чтобы обеспечить выполнение распоряжения, «в том числе — и с помощью мобильной связи».

Как ранее сообщало «URA.RU», за последние годы в Зауралье количество предпринимателей, которые легально торгуют алкоголем, снизилось в несколько раз. Предприниматели в селах жалуются, что «вхождение» на рынок стоит около 200 тысяч рублей — эта сумма одинаковая как для торговых сетей, так и для мелких сельских магазинов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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